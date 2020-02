Vlahovic fa chiarezza sull'esultanza: "Niente contro la Samp, imito Depay"

Dusan Vlahovic chiede scusa ai tifosi della Sampdoria: "Esulto così come Depay, non volevo offendere nessuno. Rispetto il pubblico blucerchiato".

20 anni compiuti lo scorso 28 gennaio, un futuro luminoso davanti: aggiornato il computo delle reti realizzate in campionato da Dusan Vlahovic, giunto a quota sei dopo la doppietta odierna realizzata in - .

Il giovane talento serbo è però finito nell'occhio del ciclone per l'esultanza in occasione del suo primo goal: dopo aver trasformato il rigore ha portato le mani vicino alle orecchie indispettendo e non poco la curva blucerchiata, guadagnandosi un cartellino giallo. Comportamento poi 'punito' da Castrovilli che lo ha obbligato a lasciare il secondo penalty di giornata a Chiesa.

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Vlahovic si è scusato con i tifosi avversari giustificando il suo gesto che ha una spiegazione ben precisa.

"Chiedo scusa a tutti i tifosi della Sampdoria, non era mia intenzione offenderli. Io esulto sempre così, come Depay: ho visto questa esultanza e ho deciso di adottarla. Ho tanto rispetto per il pubblico blucerchiato".

Un gesto da applausi proveniente da un ragazzo ancora giovanissimo e con tanta strada da fare: se le premesse sono queste, allora per Vlahovic si prospetta un avvenire di tutto rispetto. All'insegna del fair play ovviamente.