Vitesse-Roma dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VITESSE-ROMA CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Vitesse-Roma

• Data: giovedì 10 marzo 2022

• Orario: 18:45

• Canale TV: Sky Sport (numero 252), Sky Sport Uno (numero 201), DAZN

• Streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Dopo aver evitato i sedicesimi di finale vincendo il proprio girone, la Roma è chiamata nuovamente in campo in Conference League tre mesi dopo l'ultima partita giocata nella competizione.

L'avversaria è il Vitesse, che nel turno precedente si è imposta sul Rapid Vienna. Dopo la sconfitta per 2-1 all'andata, gli olandesi hanno ribaltato il risultato battendo gli austriaci per 2-0 in casa.

I giallorossi arrivano all'incontro in seguito al convincente successo per 1-0 sull'Atalanta, che ha rilanciato le ambizioni della squadra di Mourinho in ottica qualificazione alle prossime coppe europee.

Il Vitesse invece è reduce da un pomeriggio tutt'altro che esaltante. Sotto di misura in casa contro lo Sparta Rotterdam, la gara che vedeva protagonista la prossima avversaria della Roma è stata sospesa nei minuti finali per via di alcune intemperanze della tifoseria di casa.

Tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a come seguirla in tv e streaming.

ORARIO VITESSE-ROMA

La partita tra Vitesse e Roma si giocherà giovedì 10 marzo 2022 presso lo stadio Gelredome di Arnhem. Fischio di inizio alle ore 18:45.

DOVE VEDERE VITESSE-ROMA IN TV

Diverse le possibilità di scelta per chi vuole seguire Vitesse-Roma in tv. DAZN trasmetterà la gara in streaming e sarà visibile agli utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita verrà poi mandata in onda in diretta da Sky sui canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite).

CSKA SOFIA-ROMA IN DIRETTA STREAMING

DAZN permette di seguire la sfida anche tramite computer e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, ricorrendo all'app per sistemi iOS e Android.

Gli abbonati di Sky possono seguire l’incontro in diretta streaming con Sky Go, app dedicata agli abbonati, collegandosi al portale tramite pc o notebook o in alternativa scaricando l'app relativa per i sistemi iOS o Android tramite smartphone o tablet.

Infine c'è la possibilità di vedere la partita su NOW, il servizio streaming on demand di Sky, accessibile con l’acquisto del pacchetto 'Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN affida la telecronaca del match a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE-ROMA

Mourinho tiene alla Conference League, che da inizio stagione è un obiettivo della Roma, e dunque non sembra intenzionato a fare turn over.

Il portoghese si affida ancora una volta alla difesa a tre con Kumbulla, Ibanez e Smalling davanti a Rui Patricio. A sinistra torna Vina a causa dell'infortunio di Zalewski, mentre dall'altra parte sembra certo di un posto l'olandese Karsdorp. A centrocampo si rivede Veretout fianco a Pellegrini, mentre Zaniolo e Mhkytarian agiranno alle spalle di Abraham

Il Vitesse risponde con il 3-5-2. Ad Houwen il compito di difendere i pali, mentre Oroz, Bazoer e Rasmussen comporranno il terzetto difensivo. Dasa e Witterk esterni nella linea a cinque, con Bero, Tronstad e Domgjoni nel cerchio del centrocampo. Grbic e Openda il duo che dpvrà mettere in difficoltà la retroguardia romanista.

VITESSE (3-5-2): Houwen; Oroz, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad, Domgjoni, Wittek; Grbic, Openda.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez, Vina; Veretout, Pellegrini; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham.