Vidal 'chiama' l'Inter: "Non sono felice, con Conte raggiunsi il top"

Arturo Vidal alimenta le voci su un suo futuro all'Inter: "Al Barcellona non sono felice, sta a me ribaltare la situazione. Conte mi diede fiducia".

In vista del mercato di gennaio l' punta a migliorare la rosa con pochi innesti, ma mirati: in particolare a centrocampo, dove Antonio Conte non disdegnerebbe il suo pupillo Arturo Vidal.

Il cileno sarebbe perfetto per il gioco del tecnico salentino: potrebbe ricomporsi la coppia che tanto bene fece alla , con Vidal jolly d'inserimento spesso letale anche in zona goal.

Intervistato da 'El Mercurio', il centrocampista del ha fatto capire di non trovarsi proprio a suo agio in Catalogna: Ernesto Valverde non lo considera un titolare e questo è un grosso problema con cui convivere.

"Lavoro sempre duro per non lasciare il club e raggiungere gli obiettivi stagionali. Oggi non sono felice, anche se sto cercando di ribaltare la situazione per poter giocare da titolare. Nella squadra nessuno fa quello che faccio io, ma le scelte le fa il mister. Mi sento un vincente, durante la mia carriera sono sempre stato un giocatore importante".

La nostalgia per i tempi che lo vedevano protagonista in con Conte alla guida si fa ancora sentire.