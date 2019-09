Verona, infortunio Bocchetti: lesione al gastrocnemio, niente Milan

Il Verona perde Salvatore Bocchetti per la gara contro il Milan: guaio muscolare per l'ex rossonero. Non comunicati i tempi di recupero.

Per la prima volta, con ogni probabilità, Salvatore Bocchetti avrebbe giocato dall'inizio con la maglia del . E invece il destino si è accanito nei confronti dell'ex genoano, tanto da costringerlo a saltare la gara contro il .

A comunicarlo è stato lo stesso Verona, che sul proprio sito ufficiale ha annunciato la sicura assenza di Bocchetti per il posticipo in programma domani sera alle 20.45.

"Hellas Verona FC comunica che - dopo le visite strumentali alle quali si è sottoposto il calciatore nelle ultime ore - Salvatore Bocchetti non sarà evidentemente disponibile per la partita di domenica sera contro il Milan, in quanto gli è stata diagnosticata una lesione di primo grado al capo prossimale esterno del gastrocnemio destro. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili".

Dell'infortunio di Bocchetti ha parlato anche Ivan Juric, l'allenatore del Verona, nel corso della conferenza stampa di presenatazione del match col Milan.

"Peccato per il suo infortunio, per noi è sicuramente un problema".

Oltre a quella col Milan, Bocchetti potrebbe saltare anche una o più gare successive. In questo campionato, come detto, l'ex rossonero non ha mai giocato dal 1', subentrando a gara in corso sia contro il che a .