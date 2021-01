Verona-Crotone, le formazioni ufficiali: Kalinic confermato, gioca Riviere

Juric punta ancora su Kalinic, alla terza presenza da titolare in una settimana. In difesa c'è Lovato. Stroppa lascia in panchina Pereira e Simy.

Le formazioni ufficiali di - :

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Molina, Eduardo Henrique, Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere. All. Stroppa

Verona con il consueto 3-4-2-1 e la terza presenza consecutiva da titolare di Nikola Kalinic in attacco. Dietro di lui la coppia Barak-Zaccagni. In difesa c'è Lovato e non Gunter a fianco di Magnani e Ceccherini. Faraoni e Dimarco sulle fasce, out Veloso per infortunio.

Crotone con l'altrettanto usuale 3-5-2 e Riviere, e non Simy, accanto a Messias. Davanti a Cordaz i prescelti sono Djidji, Golemic e Luperto, mentre Magallan e Cuomo si accomodano in panchina. In mezzo al campo entra Vulic ed esce Pedro Pereira, con Molina spostato sulla fascia.