Venezia-Salernitana in tv e streaming: dove vederla

Venezia e Salernitana si affrontano nel ritorno dei Playout di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il campionato di Serie B giunge al suo atto finale. e infatti si affrontano nel match di ritorno dei Playout, quello che regalerà l’ultimo verdetto della stagione.

Arancioneroverdi e granata si contendono la permanenza nella serie cadetta e lo faranno sapendo che si partirà dal 2-1 dell’Arechi a favore degli uomini di Leonardo Menichini. La Salernitana infatti, nel primo dei due confronti si è imposta grazie alle reti di Djuric e Jallow, ma il goal siglato da Zigoni in pieno recupero tiene aperto ogni discorso.

Se i campani potranno infatti contare su due risultati a disposizione su tre, ai Lagunari servirà una vittoria con due reti di scarto per garantirsi la salvezza ma, secondo quello che è il regolamento dei Playout, tenuto conto che le due compagini hanno chiuso la regular season a pari punti, anche un vantaggio con una sola rete di scarto al termine dei 90’, consentirebbe agli uomini di Serse Cosmi di prolungare quanto meno la contesa fino ai supplementari e poi eventualmente i calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA VENEZIA-SALERNITANA

Venezia-Salernitana, gara di ritorno dei Playout del campionato di Serie B, si disputerà domenica 9 giugno allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Calcio d’inizio programmato alle ore 18,00.

DOVE VEDERE VENEZIA-SALERNITANA IN TV E STREAMING

L’atto finale del campionato di Serie B, quello che sancirà chi tra Venezia e Salernitana nella prossima stagione militerà ancora nella serie cadetta, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da DAZN. A Dario Mastroianni è stata affidata la telecronaca del match, mentre il commento tecnico sarà di Simone Tiribocchi.

Venezia-Salernitana sarà quindi visibile su vari dispositivi come smart , pc, tablet e smartphone, ma potrà inoltre essere seguita anche su altre tipologie di televisori collegandovi un decoder Sky Q, una console Playstation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora tramite Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Dopo il triplice fischio finale, sarà poi possibile rivedere gli highlights della gara o la partita integrale on demand.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-SALERNITANA

Consueto 4-3-3 per Serse Cosmi che in difesa ritrova Domizzi che, scontato il turno di squalifica, si riprenderà il suo posto al centro al fianco di Modolo. A centrocampo, Bentivoglio confermato, mentre il dubbio più importante riguarda l’attacco. Zigoni, nonostante il goal segnato all’andata, potrebbe non partire dal 1’ perchè in non perfette condizioni. Spazio dunque al tridente formato da Lombardi, Bocalon e Pimenta.

Leonardo Menichini potrebbe optare per un 4-3-3 atipico nel quale il rientrante Casasola potrebbe essere avanzato di diversi metri per consentire una maggiore copertura sull’out di destra. Scontate le presenze in attacco di Djuric e Jallow. Difesa scolpita, mentre a centrocampo Akpa Akpro è il vantaggio su Minala.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Bentivoglio, Schiavone, Pinato; Lombardi, Bocalon, Pimenta. All. Cosmi.

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Lopez; Akpa Akpro, Di Tacchio, Odjer; Casasola, Djuric, Jallow. All. Menichini.