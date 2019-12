Van Dijk fa impazzire i social: disturba Kean... urlando

Kean al tiro, Van Dijk urla contro l'ex Juventus per distrarlo: risultato positivo per il centrale olandese, vittorioso con il Liverpool per 5-2.

Ha sfiorato la vittoria del Pallone d'Oro, Virgil Van Dijk. Per appena sette voti, il difensore olandese non ha strappato il premio a Leo Messi, nuovamente sul tetto del mondo. Il centrale del resta comunque il miglior centrale al mondo, capace di fermare gli avversari elegantemente o in maniera inusuale. Almeno per la Premier.

Van Dijk tries to put Kean off by screaming at him while Kean was through on goal. pic.twitter.com/PYyOIUmbBI — Main Team (@MainTeamSports) December 5, 2019

Nella giornata di mercoledì è andato in scena il Derby di Liverpool tra i Reds di Klopp e l' di Marco Silva. Una gara che vedeva i padroni di casa a dir poco favoriti: pronostico rispettato, con gli ospiti battuti 5-2 ed ora fermi in un pericolante terzultimo posto in classifica.

Van Dijk non ha avuto grossi demeriti nei goal dell' e si è ben disimpegnato come sempre sia in difesa, sia facendo ripartire l'azione dei suoi.

Sui social però non si parla altro di quanto fatto a Moise Kean durante la ripresa, ovvero quando l'attaccante italiano era intento a tirare per provare a battere Adrian.

In stile calcio minore, dove tattiche del genere vengono adottate spesso, Van Dijk ha deciso di urlare contro Kean per provare a fargli perdere la concentrazione: risultato, palla fuori e niente da fare per l'Everton. Manco a dirlo, social impazziti per il nuovo metodo di difesa dell'ex .

Kean disperato per l'occasione fallita, Van Dijk soddisfatto per aver salvato il Liverpool e Adrian. Quando sei un difensore del genere, ogni metodo per disturbare l'attaccante avversario può farti salire al grado di leggenda. Così, ancor più.