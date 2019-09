Caos Valencia: giocatori in sciopero, Celades lasciato solo in conferenza

Acque agitate in casa Valencia: lo spogliatoio non ha digerito l’esonero di Marcelino, Celades presenta da solo la sfida col Chelsea.

Un quarto posto in campionato, la semifinale di e soprattutto il trionfo in Coppa del Re. Tutto si può dire tranne che la scorsa stagione non sia stata positiva per il , i buoni risultati ottenuti però, non hanno consentito a Marcelino di conservare la sua panchina.

Complice un inizio di campionato non propriamente positivo, ma nemmeno disastroso, il tecnico iberico è stato esonerato e il suo posto è stato preso da Albert Celades. Una decisione, quella presa dal club, che non è piaciuta ai giocatori che, dal canto loro, hanno deciso di scioperare.

Il Valencia, nel sollevare dall’incarico Marcelino, non ha fornito alcuna motivazione del perché della sua decisione e il primo atto di protesta dei giocatori si è manifestato martedì, quando era in programma la conferenza stampa di presentazione della sfida di con il .

Sebbene il protocollo della UEFA preveda la presenza oltre che del tecnico anche di un elemento della rosa in sala stampa, nessun giocatore ha voluto accompagnare Celades. Un episodio che ha fatto discutere molto in e non solo e che potrebbe portare ad una sanzione nei confronti del club.

Lo stesso Albert Celades, parlando ai media presenti, ha spiegato qual è la situazione all’interno dello spogliatoio del Valencia.