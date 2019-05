Undici goal di testa: solo Cristiano Ronaldo meglio di Pavoletti in questo decennio

Tra i grandi campionati europei, Pavoletti è il miglior marcatore di testa in una singola stagione dopo Ronaldo: 12 goal a 11. E percentuale al top.

Una salevzza costruita con la testa. E di testa. Anche nel 2019/2020, il giocherà in . Potendo così festeggiare il centenario nella massima serie. La speranza dei tifosi è quella di poter ancora puntare sul proprio egregio bomber, quel Leonardo Pavoletti senza eguali in Europa per incornate vincenti.

Sedici le reti totali di Pavoletti nella Serie A appena conclusa, di cui ben undici di testa. Una caratteristica che ha portato grandi club, tra cui la , a metterlo nel mirino nella prossima annata. Da titolare imprescindibile a Cagliari ha conquistato la Nazionale a una stagione da record, poi, nelle prossime settimane, si farà luce sul suo futuro.

Pavoletti si porta dietro diversi record personali, sopratutto le sedici reti in campionato mai raggiunte prima in carriera, nemmeno in Serie D o con la maglia del . Ma a stupire è sopratutto il dato dei goal di testa, che nell'ultimo decennio delle grandi leghe europee è stato superato solamente da Cristiano Ronaldo.

Nel 2015, ai tempi del , Cristiano Ronaldo mise insieme infatti dodici goal di testa, superando di un'incollatura quel Pavoletti sfidato in Serie A qualche mese fa senza riuscire a trovare la via della rete (3-1 allo Stadium con reti di Dybala, Joao Pedro, Cuadrado e autogoal di Bradaric).

Nemmeno maestri assoluti del colpo di testa come Kane, Mandzukic, Griezmann, Aduriz, Llorente, Benzema, e Gignac sono riusciti a raggiungere le undici reti di Pavoletti in una singola stagione, con Cristiano Ronaldo per poco non agganciato nelle ultime battute di questo campionato.

Completamente a favore di Pavoletti però la percentuale di goal messi a segno rispetto a quelli totale, visto il dato di 11 su 16 al termine della Serie A 2019. Cristiano Ronaldo arrivò a 12, ma a fronte di ben 48 marcature con la maglia del Real Madrid.

Il Cagliari riuscirà a salvarsi, e magari puntare a qualcosa di più, nuovamente grazie a Pavoletti? Appuntamento al futuro.