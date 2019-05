Adesso è ufficiale: Juventus-Atalanta si giocherà alle ore 20.30

La Lega Serie A ha annunciato che Juventus-Atalanta, gara del 37° turno di A, si giocherà il 19 maggio alle 20.30 anzichè alle 15.

La notizia del possibile spostamento era iniziata a circolare qualche ora fa, adesso c’è però anche l’ufficialità: - , gara valida per il 37° turno di , cambia orario.

La sfida in programma il prossimo 19 maggio all’ Allianz Stadium di , si sarebbe dovuta originariamente giocare alle ore 15 , ma è stata spostata di qualche ora e si disputerà comunque nella stessa giornata di domenica, ma alle ore 20.30.

A comunicare il cambio di orario è stata la Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale.

UFFICIALE | CAMBIO ORARIO#JuveAtalanta si giocherà domenica 19 maggio alle 20:30 (anziché ore 15.00). pic.twitter.com/cSzB8rrRf0 — JuventusFC (@juventusfc) 10 maggio 2019

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, il club bianconero aveva chiesto uno spostamento della partita al fine di poter festeggiare, all’ultima partita stagionale davanti ai propri tifosi e nel proprio stadio, la conquista dell’ottavo Scudetto vinto consecutivamente in una cornice serale.

Una decisione, quella della Lega, che farà felice certamente la Juventus (che ha visto la sua richiesta accolta), ma che potrebbe scontentare altre società.

La stessa Atalanta è infatti pienamente in lotta per il terzo ed il quarto posto e proprio la corsa ad un pass che vale la qualificazione alla prossima , subirà in questo modo una variazione. Era infatti previsto che sempre il 19 maggio, il (altra squadra in corsa per il quarto posto) giocasse alle 18 in casa contro il ed avrebbe quindi avuto la possibilità di scendere in campo conoscendo già il risultato degli orobici.

La situazione a questo punto è ribaltata e non è un caso che sui social stia pian piano montando la rabbia del popolo di fede rossonera.