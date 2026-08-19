Il Monaco ha interrotto il rapporto con Paul Pogba. Il club francese ha confermato mercoledì di aver risolto consensualmente il contratto del centrocampista in vista della nuova stagione, nonostante l'accordo fosse valido fino all'estate del 2027.

In un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Monaco ha spiegato che club e giocatore hanno raggiunto una decisione congiunta per porre fine al contratto. Entrambe le parti hanno concluso che gli obiettivi fissati quando Pogba era arrivato durante il precampionato della scorsa stagione erano stati raggiunti solo in parte.

Il club ha ringraziato il vincitore della Coppa del Mondo 2018, lodandone la professionalità e l'impegno per tutto il periodo trascorso con la squadra. Pogba, hanno detto, ha mostrato una mentalità eccezionale e grande determinazione, tornando a giocare ai massimi livelli dopo una lunga assenza e ricoprendo un ruolo importante nello spogliatoio, trasmettendo la sua esperienza ai giocatori più giovani.

Pogba ha affidato il suo messaggio d'addio alla dirigenza, ai compagni di squadra e ai tifosi. "Vorrei ringraziare il presidente del club e la dirigenza, i miei compagni di squadra e tutti i membri dello staff tecnico e amministrativo, e ogni tifoso che ha creduto in me. Rappresentare questo club e il Principato di Monaco è stata un'esperienza meravigliosa".

Ha aggiunto: "Il Monaco è un grande club e, anche se non ho giocato il numero di partite che speravo, sarò sempre grato per la possibilità di indossarne la maglia".

L'amministratore delegato del Monaco, Thiago Scuro, ha descritto l'ingaggio di Pogba come una sfida ambiziosa. La conclusione non è stata quella che il club sperava, ha ammesso, ma questo non ha ridotto il valore del ritorno in campo del giocatore né il suo impatto positivo all'interno della squadra, soprattutto nel supportare i giovani con la sua esperienza. Ha augurato a Pogba successo per il prosieguo della sua carriera.

