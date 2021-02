L’addio dopo il trionfo: è ufficiale, Crespo lascia il Defensa y Justicia

Hernan Crespo ha annunciato il suo addio al Defensa y Justicia. Reduce dal trionfo in Copa Sudamericana, dovrebbe ripartire dal San Paolo.

Nuova avventura in vista per Hernan Crespo. L’ex bomber argentino infatti, dopo essere riuscito a guidare Defensa y Justicia al trionfo in Copa Sudamericana, si riscopre oggi uno dei tecnici più corteggiati in circolazione.

Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato a quello di importanti club argentini come Racing, San Lorenzo e Independiente, ma in realtà il suo futuro dovrebbe essere in Brasile.

Nelle ultime ore hanno infatti preso sempre più vigore le voci di un imminente firma con il San Paolo e, in attesa di vedere se l’operazione si concretizzerà, c’è già una certezza: Crespo ha annunciato il suo addio al Defensa y Justicia.

Lo ha fatto attraverso un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Con queste parole e attraverso questo mezzo voglio comunicare l’addio mio e del mio staff tecnico al Defensa y Justicia, grato per l’accoglienza rispettosa e affettuosa che vi è stata riservata e per la fiducia riposta nel nostro lavoro. E’ stato un anno fatto di grande impegno e passione con l’intento di cercare di realizzare la nostra proposta di gioco. Grazie ai giocatori per il loro impegno nel cercare di proporre le nostre idee. Ci vuole molto coraggio e umiltà per farlo e questo gruppo di giocatori si è dato completamente fidandosi di noi. Grazie alla dirigenza per averci sostenuto in ogni momento e per aver lavorato al nostro fianco. Grazie a tutte le persone che lavorano nel club per essersi presi cura di noi con grande affetto e per averci permesso di lavorare nelle migliori condizioni e con tranquillità. E molte grazie a tutta la gente del Defensa y Justicia che in questo anno ci ha dato il suo sostegno e incoraggiamento incondizionato in ogni modo possibile nonostante la pandemia. Il Defensa y Justicia sarà per sempre nel mio cuore e in quello della mia famiglia, GRAZIE!”.

Crespo, che in Italia ha allenato la Primavera del Parma e il Modena, con il Defensa y Justicia ha vinto il suo primo titolo da tecnico, oltre che il primo dell’intera storia del club.

Ora ad attenderlo potrebbe esserci il grande salto e l’approdo appunto al San Paolo, club che è alla ricerca di un tecnico dopo le recenti dimissioni di Fernando Diniz.