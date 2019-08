Udinese-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Il nuovo Milan di Giampaolo inizia il suo campionato sul campo dell'Udinese: tutte le informazioni per seguire il match in tv e streaming.

Il nuovo targato Giampaolo inizia la sua corsa verso l'Europa dal campo dell', che ha confermato Tudor in panchina: dopo l'ennesimo cambio in panchina i rossoneri iniziano il campionato senza coppe europee.

Con DAZN segui Roma-Genoa IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

C'è grande attesa per vedere il Diavolo all'opera dopo l'arrivo di Giampaolo: un nuovo sistema tattico votato al bel gioco con grande attenzione per la manovra offensiva: di fronte una squadra come l'Udinese che ha invece mantenuto completamente l'ossatura della passata stagione.

I nuovi volti rossoneri Krunic, Duarte e Leao partiranno tutti dalla panchina: ci sarà modo probabilmente di vederli in campo a partita in corso. In casa bianconera il nuovo difensore Rodrigo Becao dovrebbe invece partire dal primo minuto.

Nella passata stagione il Milan riuscì a imporsi sul campo della Dacia Arena proprio in extremis, quando Romagnoli firmò il match al 97' con una giocata da vero attaccante.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Udinese-Milan: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

UDINESE-MILAN: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Udinese-Milan DATA 25 agosto 2019, ore 18.00 DOVE Dacia Arena, Udine ARBITRO Pasqua TV Sky STREAMING SkyGo

ORARIO UDINESE-MILAN

Udinese-Milan è in programma alle ore 18.00 di domenica 25 agosto 2019. Il match si disputerà nel moderno impianto della Dacia Arena: si tratta della terza sfida della prima giornata valida per il campionato 2019/20.

La sfida Udinese-Milan sarà visibile su Sky in diretta e in esclusiva. La sfida della Dacia Arena sarà una delle 7 gare che l'emittente satellitare trasmetterà nel primo turno di . La partita potrà essere seguita precisamente su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Tutti gli abbonati Sky potranno seguire Udinese-Milan anche in . Il match sarà infatti trasmesso in diretta su SkyGo, servizio fruibile tramite diversi dispositivi: su tablet e smartphone scaricando l'applicazione, su pc collegandosi al sito.

Pochi cambiamenti rispetto alla passata stagione per mister Tudor, che propone un 3-5-1-1 con Lasagna favorito su Nestorovski per un posto da titolare al centro dell'attacco. Alle spalle dell'italiano De Paul, mentre il nuovo volto Becao prenderà posto nel trio difensivo accanto a Troost-Ekong e Samir. Pussetto potrebbe agire a sinistra.

Marchio di fabbrica indelebile anche per Giampaolo: sarà 4-3-1-2 con lo spagnolo Suso reinventato nel ruolo di trequartista alle spalle di Piatek e Castillejo: partono dalla panchina Leao, Krunic e Duarte. Biglia è acciaccato per un problema muscolare, Bennacer non è ancora al meglio: toccherà dunque a Calhanoglu agire nell'inedito ruolo di regista, Borini nell'insolita veste di mezzala.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Pussetto, Mandragora, Jajalo, Fofana, Pezzella; De Paul; Lasagna

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo