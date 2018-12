Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali: Lasagna e Cerri titolari

Nell'Udinese spazio per D'Alessandro e Fofana, con Pussetto in avanti. Cagliari senza Padoin e Pavoletti, in campo Bradaric.

Le formazioni ufficiali di Udinese-Cagliari:

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, Lasagna.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Cerri, Farias

Fondamentale gara alla Dacia Arena, con l'Udinese e il Cagliari che vanno a caccia di punti salvezza, così da chiudere al meglio l'anno solare. Bianconeri reduci dal pareggio contro la SPAL, mentre la compagine sarda ha vinto in casa contro il Genoa.

L'Udinese conferma il 3-5-2, senza lo squalificato De Paul c'è Behrami in mezzo con Fofana e Mandragora. D'Alessandro e Larsen sulel fasce, mentre Pussetto fa coppia con Lasagna in avanti. Musso tra i pali, con Opoku, Troost-Ekong e Nuytinck in difesa.

Scelta a sorpresa di Maran, con Cerri che fa coppia con Farias: Pavoletti in panchina. In difesa c'è Romagna e non Padoin, con Cragno, Srna, Ceppitelli e Pisacane a completare la retroguardia. In mezzo insieme a Barella ci sono Ionita e Bradaric, Joao Pedro sulla trequarti.