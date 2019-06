Tunisia-Angola dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Tunisia e Angola inaugurano il gruppo E: tutte le informazioni della gara, dalle probabili a come seguirla in diretta.

Dopo le gare degli altri raggruppamenti, si apre anche il girone E. Primo match del gruppo quello tra e Angola, mentre alle 22 andrà in scena l'altra sfida tra Mali e Mauritania. Sulla carta tutto molto equilibrato, con la nazionale tunisina comunque leggermente favorita rispetto alle contendenti.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

La Tunisia ha conquistato un posto in Coppa d'Africa come prima classificata nel gruppo J di qualificazione, mentre l'Angola è terminata prima nel gruppo I. Tra l'altro quest'ultima ha concluso il girone a 12 punti come la Mauritiana, che affronterà nuovamente in questa fase finale del torneo.

In questa pagina tutte le informazioni su Tunisia-Angola: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

TUNISIA-ANGOLA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Tunisia-Angola DATA 24 giugno 2019, ore 19 DOVE Suez Stadium, Suez ARBITRO Bamlak Tessama (Etiopia) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO TUNISIA-ANGOLA

Tunisia-Angola si giocherà lunedì 24 giugno 2019 alle 19 ora italiana: appuntamento a Suez Stadium di Suez.

Tunisia-Angola sarà tramessa in diretta esclusiva su DAZN. La partita sarà visibile grazie ad smart oppure collegando il televisore di casa a un decoder Sky Q, una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), alla Playstation 4 o usando Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Sarà possibile seguire la gara tra Tunisia e Angola in grazie a DAZN attraverso diversi dispositivi, dal pc al tablet, fino allo smartphone.

TUNISIA (4-2-3-1): Hassen; Haddadi, Meriah, Bedoui, Bronn; Sassi, Skhiri; Badri, Sliti, Msakni; Khazri

ANGOLA (4-2-3-1): Cabaca; Paizo, Bastos, Dani Massunguna, Isaac Correia; Mateus, Show; Fredy, Wilson Eduardo, Djalma; Gelson Dala