Il match di Conference League doveva giocarsi alle 18:45 in Repubblica Ceca: il calcio d’inizio è stato spostato alle 20. Poi la gara è stata sospesa.

La partita tra Slovacko e Colonia, valida per il gruppo D della Conference League, sarebbe dovuta iniziare alle 18:45, invece il calcio d’inizio è stato spostato a ripetizione fino alle 20.

75 minuti di ritardo totali, a causa di un tipico imprevisto da sere autunnali centro-europee: la nebbia, che ha coperto il campo dello Stadion Mestsky ostruendo la visuale anche per i tifosi sugli spalti.

Dalla tribuna centrale si è reso infatti quasi impossibile vedere le due porte. Non che fosse meglio dal campo. Impensabile giocar in queste condizioni, così l’arbitro georgiano Kruashivili ha deciso di far rientrare le squadre negli spogliatoi e non farle più uscire finché le condizioni meteo non fossero migliorate.

Dopo un primo rinvio alle 19:15, la gara è slittata di altri 45 minuti. L’hanno presa con filosofia i tifosi ospiti, che si sono messi a cantare invocando birra gratis per tutti. Un gran clima sugli spalti, un po’ meno in campo.

Con la nebbia parzialmente diradata, si è deciso di provare a giocare dopo una lunga attesa. La partita però è durata pochino: appena 8 minuti, il tempo di rendersi conto che la situazione non era migliorata di granché. Ed ecco allora la sospensione definitiva.