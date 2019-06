Triestina-Pisa in tv e streaming: dove vederla

Triestina e Pisa ripartono dal 2-2 della gara d'andata, in palio la Serie B: le informazioni sulla partita e su dove vederla in tv e streaming.

Le Final Four di Serie C sono giunte alla loro fase decisiva, ovvero le gare di ritorno. Triestina e Pisa si giocano l'accesso in Serie B, dopo aver pareggiato nella gara d'andata per due a due.

Allo stadio "Arena Garibaldi" il pareggio finale è stato il frutto di una partita movimentata e mai scontata: Triestina due volte in vantaggio con Costantino e Formiconi e due volte raggiunta da Moscardelli e Marconi. Un risultato che quindi lascia aperto ogni scenario in vista di domenica sera.

A passare sarà la squadra con la miglior differenza reti in entrambi gli incontri, mentre, in caso di parità, si disputeranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA TRIESTINA-PISA

La gara di ritorno tra Triestina e Pisa si giocherà domenica 9 giugno, con il calcio d'inizio fissato alle ore 18.30. Lo stadio sarà il "Nereo Rocco" di Trieste.

DOVE VEDERE TRIESTINA-PISA IN TV E STREAMING

Triestina-Pisa sarà trasmessa in diretta dalla Rai, sul canale Rai Sport+HD, canale 57 del digitale terrestre. In basterà scaricare l'applicazione Rai Play su tablet e smartphone.

Come tutta la Serie C di questa stagione, anche la gara tra Triestina e Pisa sarà trasmessa in diretta e in streaming da Eleven Sports . Per guardare la partita basterà acquistare la singola gara o uno dei pacchetti a disposizione. Poi si potrà seguire sul sito ufficiale della piattaforma o su tablet e smartphone scaricando l'applicazione.

Su Goal, invece, seguiremo la diretta testuale della partita, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale. La diretta partirà già dalle prime ore della mattina, per raccontare anche tutto l'avvicinamento alla sfida.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA-PISA

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Mensah, Maracchi, Coletti, Procaccio; Granoche, Costantino.

PISA (4-3-1-2): Gori; Birindelli, De Vitis, Benedetti, Liotti; Verna, Gucher, Di Quinzio; Minesso; Marconi, Masucci.