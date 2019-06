Trapani-Catania, Llama esplode su Instagram contro l'arbitro: "Ladro"

Cristian Llama si è sfogato dopo l'eliminazione dai playoff di C per mano del Trapani: "Come ci si sente impotenti nel non poter far nulla".

La promozione, ancora una volta, è rimandata. Il Catania giocherà in Serie C anche il prossimo anno dopo il fatale doppio pareggio nel derby contro il Trapani e l'eliminazione dai playoff. Una serata amara, caratterizzata da 3 espulsioni in casa rossazzurra. Una delusione che Cristian Llama sta faticando a mandar giù.

Il mancino argentino, tornato a Catania in Serie C dopo aver già fatto parte della combriccola sudamericana nella massima serie, si è sfogato su Instagram nei confronti dell'arbitro del match, Simone Sozza di Seregno. Il quale, prima della messe di cartellini rossi, sullo 0-0 non aveva preso provvedimenti per una gomitata di Scognamillo sullo stesso Llama.

"Con il cuore rotto, distrutto. Quanto è brutto e come ci si sente impotenti nel non poter fare assolutamente nulla contro una persona che dall'inizio è stata pagata (Llama non l'ha scritto espressamente, ma le emoji dei soldi sono chiarissime, ndr) perché le cose ti vadano male e perché tu non possa raggiungere il tuo obiettivo. Non mi resta alternativa che continuare a lottare".

E poi, per rafforzare ulteriormente il proprio furente pensiero, Llama ha aggiunto il testo di una canzone argentina: 'Como olvidarme' (tradotto: come dimenticarmi), scritta dalla rock band locale La Beriso. Un testo nel quale, da "Dio non era giusto in quel momento" a "mi sveglio angosciato, tutto è finito", traspare in maniera piuttosto evidente lo stato d'animo dell'esterno catanese.

Ma non è finita qui, perché in una storia postata sempre su Instagram, Llama è addirittura andato oltre, postando l'immagine della sua testa sanguinante dopo lo scontro con Scognamillo e un improperio - questa volta sì palese: la foto non mente - nei confronti di Sozza: "Ladro".

In attesa di capire se saranno presi provvedimenti nei confronti di Llama e del suo sfogo su Instagram, al Catania rimane il rammarico per una promozione più raggiungibile di altre stagioni (quest'anno c'è un posto in più sul treno per la B) ma sfumata a due passi dal traguardo. A salire di categoria sarà una tra i granata e il Piacenza.