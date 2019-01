Tranmere-Tottenham 0-7: Llorente fa tripletta, Spurs a valanga

Il Tottenham asfalta il Tranmere Rovers nel terzo turno di FA Cup: tripletta di Llorente, doppietta di Aurier, a segno anche Son e Kane.

Il più classico dei 'davide contro golia' si rinnova nel terzo turno di FA Cup, dove il Tottenham travolge il Tranmere, squadra che milita nella quarta divisione inglese.

Rivedi Tranmere-Tottenham on demand su DAZN

Pochettino rilancia Llorente nel tridente con Lucas e Son: tanto turnover per gli Spurs con Skipp, Foyth e Gazzaniga dal primo minuto. Jennings e Norwood guidano l'attacco del 3-5-2 casalingo.

Gli ospiti prendono subito in mano il pallino del gioco e premono nella metà campo avversaria, con il Tranmere impegnato a difendere con tutti gli uomini dietro la linea della palla. Son e Lucas arrivano con pericolosità in area nei primi venti minuti di gioco, ma non trovano la lucidità di superare Davies.

Con il passare dei minuti il Tranmere prende fiducia e arriva più volte a spaventare il Tottenham con Jennings e Norwood dalla distanza. Poco prima dell'intervallo Aurier pesca però il jolly da fuori: l'esterno destro trova anche una deviazione e la traiettoria finisce proprio sotto l'incrocio.

Ad inizio ripresa Son scappa via sulla destra e prende il fondo, il cross rasoterra taglia tutta la difesa e arriva sui piedi di Llorente, che deve solo appoggiare a porta vuota. La reazione del Tranmere arriva sugli sviluppi di un fallo laterale battuto in area: Gilmour devia da posizione ravvicinata, ma Aurier salva con una deviazione in corner.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Tottenham continua a far male ad ogni azione offensiva e la difesa di casa si scioglie: Son lavora uno splendido assist per l'inserimento di Aurier, che incrocia dalla destra il diagonale dello 0-3 e della doppietta personale.

L'esterno coreano si mette poi in proprio e fa poker pochi minuti dopo: il sinistro rasoterra batte ancora Davies e chiude i giochi. Al 70' sale in cattedra ancora Llorente: che nel giro di due minuti perfeziona la tripletta personale, prima con due precise conclusioni sotto porta.

Nel finale Pochettino manda in campo anche Kane, che non si fa attendere e mette la sua firma nel match con un delizioso tocco sotto a superare Davies in uscita.