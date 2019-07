Tragedia Lago di Como, un robot cerca la svizzera Ismaili

Ancora nessuna traccia della giocatrice svizzera Ismaili che si era tuffata nel Lago di Como. Oggi un robot scandaglierà il fondale.

Non ci sono ancora notizie sulla giocatrice svizzera Florijana Ismaili che è dispersa da sabato pomeriggio nelle acque del Lago di Como in cui si era tuffata e dalle quali non è più riemersa.

Oggi, secondo quanto riporta 'Tio.ch', le ricerche proseguiranno con l'ausilio di un robot chiamato 'rov' che scandaglierà il fondale del lago alla ricerca del corpo. Sono infatti poche, purtroppo, le speranza di ritrovare la giocatrice ancora in vita.

Da ieri i genitori della Ismaili sono arrivati sul Lario per seguire da vicino le ricerche, mentre la Protezione Civile si sta occupando di tenere lontani i curiosi.

A lanciare l'allarme è stata la da un'amica della giovane giocatrice dello che inizialmente aveva pensato si trattasse di uno scherzo. Un portavoce dei Carabinieri ha ipotizzato che a causare la tragedia possa essere stato uno "shock termico".

La temperatura delle acque del Lago varia dai 25 ai 26 gradi ma secondo il 'Blick' in alcuni punti scende anche di 6 gradi. Inoltre sotto la superficie dell'acqua sono presenti forti correnti. Florijana Ismaili ha giocato 33 partite con la Femminile e aveva partecipato ai Mondiali del 2015.