Tragedia in Spagna: muore il giovane Sanchez Vaca

Il 17enne del Las Palmas, per qualche mese in prestito nel suo vecchio club, è scomparso insieme ad un altro ragazzo.

Una nuova tragedia scuote il mondo del calcio giovanile e spagnolo.Il 17enne Jorge Sanchez Vaca, in forza nelle giovanili del Las Palmas, è infatti scomparso a Don Benito, comune dell'Estremadura, mentre faceva il bagno nel canale Orellana con un amico. Venuto a mancare anche lui.

Soccorsi vani per i due ragazzi, con lo stesso Las Palmas che ha annunciato la triste notizia dopo le voci della prima mattinata:

"L'UD Las Palmas piange la morte dell'ex giocatore del nostro settore giovanile Jorge Sánchez Vaca che, proveniente dall'UD Jandía, aveva pianificato di entrare a far parte delle Juvenil A nella prossima stagione. Inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici".

Vaca era attualmente in prestito al Jandia di Fuerteventura, la sua squadra di provenienza, ma viste le ottime prestazioni nel corso del 2019/2020 era pronto a tornare alla base in quel di Las Palmas per provare ad approdare in prima squadra e risollevare il club.