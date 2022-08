Tottenham sul 2-0, Richarlison palleggia: falciato da Johnson

I palleggi del giocatore brasiliano non sono piaciuti al Forest, nervosismo e fallo di Johnson che ha fatto il giro del mondo.

Terza vittoria in quattro turni per il Tottenham di Conte. In trasferta, in quel di Nottingham, gli Spurs hanno avuto la meglio sui padroni di casa del Forest: doppietta di Kane, con l'inglese che ha anche sbagliato un rigore con il team londinese dopo diversi anni. I londinesi si divertono e fanno divertire, ma il modo in cui Richarlison ha vissuto la sfida non è piaciuto ai biancorossi.

Sul 2-0, al minuto 85, Richarlison, autore di un assist di trivela per Kane in precedenza, si è messo a palleggiare diverse volte sulla fascia. Un atteggiamento che non è piaciuto per nulla ai giocatori del Nottingham Forest, su tutti Johnson.

L'attaccante del Nottingham, uscito nel finale per far spazio a Sturridge, ha colpito duramente Richarlison, rimediando l'ammonizione. Un gesto che Carragher, influente commentatore tv nel Regno Unito, non ha condannato:

"Cosa si aspettava facendo così"?

Mentre il web si divide sul fallo a Richarlison, il Tottenham mette in chiaro che stavolta, forse per la prima volta, lotterà realmente per il titolo: tre vittorie, un pareggio e una qualità superba in avanti. Dopo la qualificazione in Champions, i tifosi sperano che Conte possa realmente compiere il miracolo.