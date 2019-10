Tottenham-Bayern 2-7: Gnabry ne fa quattro, tracollo Spurs a Londra

Il Bayern Monaco travolge i vice campioni d'Europa del Tottenham a Londra con quattro goal di Gnabry, due di Lewandowski e uno di Kimmich.

Un risultato clamoroso matura sul campo dei vice campioni d'Europa del , che crollano letteralmente sotto i colpi di un scatenato. Il grande protagonista della serata è Serge Gnabry, autore di ben quattro reti.

La partita si mette subito bene per i padroni di casa, che vanno a segno con il bel diagonale di Son: la reazione bavarese è però immediata con la gran conclusione dal limite di Kimmich. Prima dell'intervallo c'è spazio per la gran girata di Lewandowski, ma è nella ripresa che gli Spurs vengono demoliti.

Gnabry sale in cattedra e mette in fila una doppietta in due minuti: Kane la riapre su calcio di rigore, ma nel finale lo stesso giovane tedesco timbra il poker personale per una serata che difficilmente dimenticherà: nel mezzo l'altra rete di Lewandowski ad arrotondare ulteriormente il risultato.

Si tratta di un record negativo per il Tottenham, che mai nella sua storia aveva incassato sette reti in casa in competizioni ufficiali. La squadra di Kovac si conferma una vera e propria macchina da goal con tante soluzioni in avanti: la tecnica in velocità di Gnabry, Coman e Coutinho alle spalle di un bomber implacabile come Lewandowski, i bavaresi mandano un chiaro messaggio alle pretendenti per la vittoria finale.