Torino, Rincon minimizza: "Io e Sirigu litighiamo tutte le settimane"

Nervi tesi nell'allenamento di ieri in casa : rissa sfiorata tra Tomas Rincon e Salvatore Sirigu, ma il centrocampista venezuelano ha voluto minimizzare l'episodio oggi con una precisazione sul proprio profilo Instagram.

Un post condiviso da Tomás Rincón (@tomasrincon8) in data: Mag 9, 2019 at 6:57 PDT

I due sono stati divisi dai compagni di squadra, che hanno evitato il peggio, ma Rincon getta acqua sul fuoco il giorno dopo:

"Per chi non lo sa Salva e me litighiamo tutte le settimane ma questo resta fra di noi. Questa volta c’era qualcuno che ci ha ripreso dalla casa di fronte, è questa la novità".