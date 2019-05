Tensione Torino: rissa sfiorata in allenamento tra Sirigu e Rincon

Movimentato l'allenamento odierno del Torino, con Sirigu e Rincon che sono quasi venuti alle mani. I compagni li hanno separati.

Tensione alta in casa in vista del match di campionato contro il in programma il 12 maggio. I granata, reduci dal pareggio nel derby della Mole contro la , devono necessariamente trovare i tre punti se vogliono ancora sperare in un piazzamento europeo (57 punti, -2 dalla e dal che occupano il sesto ed il quinto posto).

Nel corso dell'allenamento odierno, diretto come sempre da Mazzarri e dal suo staff, il portiere italiano Sirigu ed il centrocampista Rincon sono quasi venuti alle mani prima che il giocatore sardo rientrasse negli spogliatoi.

Spogliatoi teso a Torino, discussione accesa tra Rincon e Sirigu. pic.twitter.com/jIkCLKs9gA — Veronique (@Orli1983) May 8, 2019

Come dimostrano anche delle testimonianze video che stanno facendo il giro del web solamente l'intervento dei compagni di squadra ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Sirigu è stato infatti portato all'interno degli spogliatoi per essere calmato e per far calmare anche gli animi dell'ex centrocampista di e Juventus.