Torino, Nkoulou separato in casa: i granata aspettano le scuse

Nkoulou è rimasto al Torino ma prima di essere reintegrato in gruppo dovrà ammettere le sue colpe e dimostrare di credere ancora nel progetto.

Al il caso Nicolas Nkoulou non è ancora chiuso. Il difensore infatti, secondo quanto riporta 'Toro News', continua ad allenarsi a parte dopo la clamorosa rottura di qualche settimana fa.

Nkoulou, alla vigilia della prima giornata di campionato, aveva chiesto a Mazzarri di non giocare perchè non abbastanza concentrato sul Torino a causa di alcune sirene di mercato.

Molti avevano collegato il mal di pancia di Nkoulou a un presunto interessamento della Roma, che però ha prontamente smentito di avere cercato il difensore granata.

Adesso comunque il calciomercato è ormai chiuso dunque Nkoulou dovrà restare al Torino almeno fino a gennaio. Prima del reintegro in gruppo però il giocatore dovrà ammettere le proprie colpe e dimostrare di credere ancora nel progetto granata.

In caso contrario Nkoulou non verrà convocato da Mazzarri che d'altronde, negli scorsi giorni, è stato chiaro: "Io non prego nessuno per giocare". La palla, insomma, passa a Nkoulou.