Torino, Cairo sul caso N'Koulou: "Mi ha sconvolto, la Roma non può contattarlo"

Nicolas N'Koulou si rifiuta di giocare, il presidente del Torino Urbano Cairo: "Se la Roma lo contatta scatta una penale di 900 mila euro".

Il parte con il piede giusto in campionato grazie alla grande partita di Simone Zaza, ma in casa granata scoppia il caso Nicolas N'Koulou: il difensore africano si è infatti rifiutato di scendere in campo, scatenando la rabbia del presidente Urbano Cairo.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il patron del Toro esprime tutto il suo stupore per il rifiuto del difensore:

"Sicuramente ci sono rimasto molto male nel sapere che N'Koulou non c’era con la testa. Era una partita importante per tutti. La cosa mi ha lasciato di stucco. Non è una cosa logica. Ci sono delle cose che non capisco, perché credo che un professionista dovrebbe onorare sempre i suoi impegni e farlo sempre al massimo della voglia. Il giocatore ora deve chiarire sia con la società che soprattutto con i compagni".

Il giocatore resterà comunque alla corte di mister Mazzarri fino alla fine del mercato:

"N'Koulou non c’era con la testa e ce lo viene a dire un giorno prima della partita? Ma siamo fuori… Mi ha sconvolto il suo comportamento, a saperlo avremmo preso uno o due goal in meno col Wolverhampton. Ho detto a inizio mercato che tengo tutti i giocatori e così farò, quindi N'Koulou rimane con noi. Avrà pure altre idee ma ha un contratto con noi".

Cairo svela poi la presenza di una penale riguardante la , una clausola imposta a Petrachi prima dell'addio: