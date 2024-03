This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Images Serie A Stadio Olimpico Grande Torino GUARDA TORINO-MONZA SU Torino-Monza in TV e streaming: dove viene trasmessa e dove vedere la gara di Serie A? Serie ATorino vs MonzaTorinoMonza Torino e Monza si sfidano in una partita che vale molto in chiave qualificazione europea: dove vedere la gara in TV e streaming. TORINO-MONZA: DOVE GUARDARE LA PARTITA ONLINE, IN STREAMING, I CANALI E L'ORARIO D'INIZIO Sfida dal sapore d'Europa in Serie A: si sfidano il Torino e il Monza, formazioni attualmente undicesima e decima in classifica ma con le posizioni precedenti a portata di mano, specialmente se in Champions League andranno cinque squadre. Il Torino si è rialzato dopo un momento complicato, andando a espugnare per 2-0 il campo dell'Udinese prima della sosta per le nazionali. Il Monza ha invece perso solo una volta nelle ultime otto giornate, e nelle ultime cinque ha vinto quattro volte. La gara d'andata, giocata allo U-Power Stadium di Monza, si è conclusa sul punteggio di 1-1. Di seguito tutte le informazioni utili su Torino-Monza: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni. TORINO-MONZA IN DIRETTA OGGI 30 MARZO: QUANDO SAR À IL CALCIO D'INIZIO Partita Torino-Monza Competizione Serie A Data 30 marzo 2024 Orario 15:00 Stadio Olimpico Grande Torino (Torino) TORINO-MONZA IN TV E STREAMING: DOVE GUARDARE LA PARTITA DI SERIE A OGGI 30 MARZO DAZN Guardala qui TORINO-MONZA IN TV E STREAMING: NOTIZIE E FORMAZIONI PROBABILI FORMAZIONI TORINO-MONZA TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Okereke. MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani, Maldini Mota; Djuric. TORINO-MONZA: IL CONFRONTO Sono solo tre i precedenti in Serie A tra Torino e Monza: oltre al pareggio dell'andata, nella scorsa stagione si sono verificati una vittoria granata e un altro pari. Precedenti 3 Vittorie Torino 1 Pareggi 2 Vittorie Monza 0