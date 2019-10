Torino, momento di crisi: vietati i social ai giocatori

Il momento di crisi del Torino porta la società granata a prendere una decisione drastica con il divieto ai giocatori di pubblicare sui social.

Il momento del è delicato: infatti dopo la sosta di settembre solamente il , con 5 sconfitte, ha perso più partite di campionato rispetto ai granata (4) e anche la panchina di Mazzarri è sempre più tremolante. Nella partita contro il di domenica il riscatto è quasi un dovere.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il malumore di alcuni giocatori sta montando e anche sui social stava iniziando a trasparire, come il caso della risposta piccata di Parigini data ad un tifoso sul suo profilo 'Instagram'. La risposta della società piemontese a questo momento di crisi è stata molto forte: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il Torino avrebbe vietato l'utilizzo dei social ai propri giocatori, per non alimentare ulteriori polemiche.

In virtù di un regolamento interno atto a disciplinare le esternazioni social da parte della società, aii giocatori è stato raccomandato di chiudere le comunicazioni social fino a nuove indicazioni. La concentrazione dei giocatori granata deve essere massima in questo momento delicato, con la difficile sfida col Cagliari alle porte e con il derby della Mole che si avvicina sempre di più.