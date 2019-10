Torino, scoppia il caso Parigini: "Mi fanno passare per infortunato, ma sto bene da agosto"

L'attaccante del Torino ha risposto ad un tifoso su Instagram generando grossi dubbi tra i fans granata.

Fuori dall' , in una situazione di classifica non esaltante ma nemmeno positiva, il è nel limbo di chi vorrebbe fare di più, ma per ora non può. In mezzo ad un'annata sì appena iniziata ma comunque con tanti dubbi, arriva nel giorno del k.o contro l' il caso Parigini.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Vittorio Parigini, attaccante 1996 a disposizione di Mazzarri, non è ancora sceso in campo in queste prime otto giornate, ufficialmente per infortunio. Stando a quanto racconta il diretto interessato, però, sarebbe a disposizione del mister granata già da diverse settimane.

Attraverso Instagram, Parigini ha risposto ad un tifoso il perchè non venisse utilizzato da Mazzarri, alla pari di Edera:

"Mi fanno passare per infortunato quando è da agosto che sto bene...".

Parigini ha poi rimosso la risposta, chiudendo il suo post Instagram dello scorso sette ottobre ai commenti. Del resto le poche parole scritte hanno immediatamente generato un clamore a cui l'ex Bari e ha provato a por rimedio. Sul web però si sa, tutto viene immagazzinato.

Nella scorsa stagione, culminata con la qualificazione ai preliminari di Europa League (in seguito al caos ), Parigini non era stato certo una prima scelta per Mazzarri, comunque riuscendo a giocare diciasette gare per contribuire all'ottima posizione finale di classifica.

In teoria Parigini ha superato i problemi di pubalgia e l'affaticamento muscolare rimediato a fine estate, ma per ora non è ancora sceso in campo con la maglia del Torino. In scadenza di contratto con il club piemontese a giugno 2020, a questo punto difficilmente continuerà con l'attuale club. In una situazione nebulosa e pronta a nuovi colpi di scena.