Torino, Mazzarri su Verdi: "Vedremo cosa farà ma non è Maradona"

Mazzarri anticipa i temi di Torino-Milan nella conferenza stampa della vigilia: "Stiamo bene. Verdi? Non so a che intensità si allenasse col Napoli".

Reduce dalle due brucianti sconfitte contro e nelle ultime due gare di campionato, il domani sera ospiterà il nel posticipo della quinta giornata di .

La voglia è quella di tornare a fare punti, con Walter Mazzarri che ha parlato della condizione fisica dei granata nella conferenza stampa della vigilia.

"Per i dati che abbiamo, la squadra sta bene. Chi è andato in campo domenica sta bene. Poi magari ci sono dei singoli che vanno analizzati. Aina si prende delle pause, dobbiamo capire se è per motivi atletici o di concentrazione. Globalmente però stiamo bene".

Il tecnico granata ha poi parlato nello specifico di Simone Verdi, grande acquisto estivo del Torino ma fino ad ora poco utilizzato.

"È uno dei giocatori più pagati della storia del Torino. Vedremo cosa farà ma non è Maradona. Con tutto il rispetto, non è che deve risolvere lui da solo tutti i problemi. E poi quando non stai al 100% fisicamente, è chiaro che si soffre. Verdi il lo ha preso che era nel , una squadra che si doveva salvare e in cui è stato protagonista. Qui si alza il livello delle ambizioni. I ragazzi vanno fatti crescere, vanno aiutati da chi gli vuol bene".

Sul fatto se il giocatore sarà presente in campo o meno con il Milan, Mazzarri ha risposto senza regalare certezze.

"Vedremo, non lo sanno nemmeno i preparatori. Con il Napoli ha fatto solo un’amichevole e non so a che intensità si allenasse. A Genova è entrato bene, farò le valutazioni. Se partisse dall’inizio, dovrò capire se poi dovrò fare un cambio per lui. Di solito queste cose si fanno in amichevole, non in campionato. Sono convinto che i ragazzi mi daranno risposte positive, poi il resto lo vedremo".

Una battuta anche sulle tante critiche ricevute dalla squadra dopo le ultime due sconfitte. Mazzarri se l'è presa soprattutto con chi si nasconde dietro alla tastiera di un computer o di un cellulare.