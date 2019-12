Torino in affanno, Mazzarri meno saldo? Spunta l’idea Nicola

Brutto finale di annata per il Torino. Mazzarri non sembra al momento a rischio, ma all’orizzonte spunta il nome di Davide Nicola.

Finale di 2019 estremamente amaro per il . La compagine granata ha infatti chiuso il suo anno con una sconfitta interna contro la e con la sensazione di aver mancato ancora una volta l’opportunità di cambiare marcia in campionato.

Il Toro è incappato nell’ennesima giornata complicata della sua stagione (sono già 8 le sconfitte nel torneo dopo 17 partite) e l’ha fatto in uno stadio semi deserto (molti i vuoti sugli spalti e sciopero dei tifo in Maratona e Primavera) che si è per lo più limitato a contestare la squadra dopo il triplice fischio finale, il presidente Cairo ed anche Walter Mazzarri.

Proprio il tecnico è finito sul banco degli imputati per alcune scelte non proprio perfette e non è un caso forse che all’orizzonte sia spuntato il primo nome per una sua eventuale sostituzione a stagione in corso: quello di Davide Nicola.

Lo stesso Mazzarri intanto, dopo il triplice fischio finale della sfida con la SPAL (fanalino di coda della classifica fino a ieri sera), si è preso le sue responsabilità.