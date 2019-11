Timo Werner fa doppia tripletta: 3 goal e 3 assist contro il Mainz

Dopo un periodo di difficoltà, il è letteralmente esploso nelle ultime due partite: 6-1 contro il in DFB-Pokal e 72 ore dopo 8-0 in contro il . A trascinare i 'Rotenbullen' è stato Timo Werner.

L'attaccante classe 1996 già in coppa aveva messo a segno una doppia doppietta, con 2 goal e 2 assist, ma contro il Mainz si è superato: nei 90 minuti passati in campo ha realizzato 3 goal e 3 assist, una doppia tripletta.

⚽⚽⚽ 3 goals

👟👟👟 3 assists



Two types of hat-trick 🔥



That has got to be some kind of record 💥



🔴⚪ #DieRotenBullen #RBLM05 pic.twitter.com/acAUmQAvmk