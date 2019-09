Thiago Motta non si nasconde: "Il mio sogno è allenare il PSG"

Dopo una carriera ad alti livelli tra , e , con trenta presenze nella Nazionale azzurra e innumerevoli trofei col , Thiago Motta ha appeso gli scarpini al chiodo per cominciare la carriera da allenatore. E sì, tentare di allenare proprio la prima squadra transalpina.

Attualmente Thiago Motta, classe 1982, guida l'Under 19 del PSG, con la speranza di ottenere risultati tali da poter essere promosso in prima squadra nel corso del tempo. L'ex centrocampista dell' , tra i protagonisti del Triplete 2010, non si nasconde: vuole essere il capo-allenatore al Parco dei Principi.

"Certo, sarebbe un sogno per me guidare il PSG, lo dico apertamente e non lo nascondo. È il mio obiettivo, è qualcosa che mi dà molta energia per continuare a migliorarmi come tecnico".