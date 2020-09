L'incredibile esordio di Thiago Alcantara col Liverpool: record di passaggi in 45'

Acquistato dal Liverpool per poco più di 20 milioni, a Thiago Alcantara sono bastati 45’ per sfoderare una prestazione da record.

Il suo approdo al è stato annunciato solo nella giornata di venerdì, ma a Thiago Alcantara sono bastati appena due giorni ad entrare nei meccanismi della squadra di Jurgen Klopp.

Convocato per la sfida valida per il secondo turno di Premier League contro il , il centrocampista arrivato dal a fronte di un esborso di poco superiore ai 20 milioni di euro, inizialmente si è accomodato in panchina, ma un infortunio occorso a Jordan Henderson gli ha consentito di fare il suo debutto con i Reds.

Gettato nella mischia ad inizio secondo tempo, quando il risultato della partita era inchiodato sullo 0-0, Thiago Alcantara non solo è riuscito a dare il suo contributo, ma ha impreziosito la sua prestazione con numeri incredibili.

In appena 45’ infatti, ha completato qualcosa come 75 passaggi riusciti, ovvero più di qualunque altro giocatore del Chelsea in campo per tutti i 90’. Di fatto, almeno dalla stagione 2003-2004, da quanto cioè Opta ha iniziato a raccogliere le statistiche sui passaggi riusciti, nessun calciatore è mai riusciti a sfornarne tanti in una sola frazione di gioco.

Quella di Thiago Alcantara è stata una prestazione ai limiti della perfezione, macchiata solo da un fallo in area di rigore su Werner che è valso un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la partita quando il risultato era sul 2-0 per i Reds (doppietta di Mané).

Per sua fortuna, Alisson è riuscito ad ipnotizzare Jorginho che è quindi incappato nel suo primo errore dal dischetto da quando veste la maglia del Chelsea.