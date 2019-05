Ten Hag a pezzi: "L'Ajax meritava la finale"

Il tecnico dell'Ajax non riesce a digerire l'eliminazione del suo Ajax: "Vedevo negli occhi dei giocatori del Tottenham che ci credevano ancora".

Coppa d' vinta. Testa a testa per vincere il campionato. Ma niente finale di . All'ultimo secondo, l' è uscito dalla competizione europea, dopo una clamorosa rimonta firmata da Lucas nel secondo tempo. avanti e rammarico esagerato per la squadra di Ten Hag.

Un Ten Hag che non è riuscito a reagire dopo il goal del 2-1, schiacciato dalla foga del Tottenham, mentre l'Ajax continuava a provare il bel gioco senza adattarsi ad un rabbioso team di Pochettino. Per questo motivo il tecnico dei Lancieri è stato preso di mira da Mourinho e da chiunque veda nella concretezza e non nella qualità del palleggio, l'essenzialità del calcio.

In silenzio nella sua Amsterdam Arena mentre i giocatori del Tottenham festeggiavano con i tifosi anche oltre un'ora dopo il triplice fischio finale, Ten Hag si è comunque ovviamente dovuto presentare ai microfoni per provare a spiegare cosa è successo. Senza riuscire a crederci:

"L'Ajax meritava la finale, è dura uscire dalla Champions League così. Eravamo ad un passo dall'ultima gara a Madrid...".

Ten Hag ha chiesto all'Ajax più attenzione, visto e considerando che in campo la furia della speranza stava guidando in battaglia il Tottenham:

"Avevo detto ai ragazzi di restare attenti, perché vedevo negli occhi dei giocatori del Tottenham che ci credevano ancora".

L'Ajax ha colpito un clamoroso palo nel secondo tempo (mentre il Tottenham ha centrato una traversa), venendo però schiacciati nel lungo periodo dagli ospiti:

"Hanno disputato una gran ripresa, ma anche noi abbiamo avuto le occasioni per segnare il terzo goal. Purtroppo non ce l’abbiamo fatta".

Come e , la consolazione post eliminazione dolorosa dalla Champions League puòè risiedere nel campionato: blaugrana e bianconeri hanno già conquistato il titolo casalingo, l'Ajax non ancora. Perdere anche quest'occasione rappresenterebbe un duro colpo da superare.