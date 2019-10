Tegola Roma: Cristante e Kalinic rischiano un lungo stop

Cristante rischia tre mesi di stop e forse anche un intervento; Kalinic fuori due mesi: la Roma è in piena emergenza. Lo riporta 'Il Tempo'.

La esce in piena emergenza dalla trasferta contro la , in cui per altro è arrivato un passo falso. I giallorossi devono fare i conti con gli infortuni di Bryan Cristante e Nikola Kalinic.

La situazione più preoccupante è quella legata al centrocampista italiano. Cristante rischia 3 mesi di stop a causa di un infortunio al tendine del pube, la società sta valutando se optare per un intervento o una terapia conservativa.

Per Kalinic si tratta invece di uno stop di circa due mesi a causa di una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Lo riporta 'Il Tempo'. L'ex stava tra l'altro sostituendo Dzeko dopo la doppia frattura dello zigomo. Una tegola sopra l'altra, quindi.

Questi infortuni vanno a sommarsi a quelli di Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Ünder e Zappacosta; in più contro il sarà anche squalificato Kluivert. Una situazione che più di emergenza non si può per i giallorossi, che almeno ritroveranno Fonseca in panchina, dopo la squalifica.