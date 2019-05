Tapiro d'Oro per Allegri: "Sono stati cinque anni d'amore meravigliosi"

Ci sono divorzi e divorzi. Tre giorni fa quello tra Daniele De Rossi e la , oggi quello tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Due separazioni 'battezzate' con il Tapiro d'Oro, che l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato anche all'ormai ex allenatore bianconero.

Clima disteso, sorrisi, nessun segno di nervosismo da parte di Allegri nonostante la chiusura dell'avventura alla . La consegna del Tapiro d'Oro andrà in onda questa sera, nella puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5 a partire dalle 20.30.

"Sei mesi per fare la squadra e poi via così? Come sei mesi? Cinque anni per fare la ! È così, la vita va, viene, va...".

Ma ora cosa farà Allegri? Tradotto: quale squadra andrà ad allenare? Per il momento, nessun indizio sul futuro.

"A casa. Adesso poi vado un po’ al mare. Chi mi sostituirà? Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società".