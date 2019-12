Tanti stranieri squalificati nel prossimo turno, Cassano: "Strano, prima di Natale…"

Saranno molti gli stranieri che per squalifica non giocheranno il prossimo turno di campionato. Vieri ricorda: “Compagni andavano in ferie prima”.

“A pensar male si fa peccato ma quasi sempre ci si indovina…”. E’ questa una frase che spesso è stata utilizzata per commentare alcuni eventi calcistici e che ora, con l’avvicinarsi del Natale, secondo alcuni può tornare d’attualità.

Nessun processo alle intenzioni, potrebbe trattarsi anche di semplice casualità, ma sono molti i giocatori stranieri che a causa di squalifiche non prenderanno parte al prossimo turno di campionato e che quindi potrebbero godere di qualche giorno di riposo in più rispetto ai compagni, per raggiungere le proprie famiglie nei rispettivi Paesi di provenienza.

A far sorgere il dubbio sul fatto che alcune delle ammonizioni ricevute nell’ultima giornata di non siano state propriamente di quelle ‘dolorose’ è stato Antonio Cassano che, nel corso della trasmissione Tiki Taka, commentando la certa assenza del milanista Hernandez contro l’ , ha lanciato il sasso.

“Strano che gli stranieri prima di Natale vengano sempre squalificati”.

Una tesi, quella del Pibe de Bari, successivamente avvalorata anche da Christian Vieri.

“Quando giocavo io c’erano compagni che andavano in ferie tre settimane prima”.

Anche José Mourinho, parlando nei mesi scorsi ai microfoni di DAZN, svelò un incredibile aneddoto legato a Maicon.

“Prima di Natale si faceva sempre ammonire per andare prima in e ricordo che arrivò ad una partita con il Siena con quattro gialli, capii che aspettava solo il quinto. Gli dissi che non ero un ‘pirla’ e che non sarebbe partito prima in caso di ammonizione. Lui mi chiese se poteva andare nel caso in cui avesse segnato, io gli dissi che doveva fare almeno una doppietta. Segnò due reti e nell’esultare si tolse la maglia per farsi ammonire, se ne andò in Brasile una settimana prima”.

Tra i tanti stranieri che certamente non scenderanno in campo nel diciassettesimo turno ci sono anche big come Brozovic e Lautaro Martinez dell’ (salteranno il ), Paquetà ed Hernandez appunto del (niente Atalanta per loro) e Bentancur della (non ci sarà contro la ), ma forse si tratta solo di una semplice casualità.