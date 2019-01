Taarabt torna in Inghilterra? Il QPR rivuole l'ex Milan e Genoa

Aggregato alla squadra riserve del Benfica, Adel Taarabt può tornare al QPR dopo 8 anni: ma a lui pensano anche i Glasgow Rangers di Gerrard.

Nostalgia canaglia, quella che potrebbe riportare Adel Taarabt ai Queens Park Rangers dopo otto anni dalla sua prima avventura nel club londinese. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante marocchino potrebbe lasciare il Benfica a gennaio per ritornare oltremanica.

Praticamente fuori rosa al Benfica, dove da tempo si allena con la squadra riserve, Taarabt ha ricevuto diverse attenzioni anche dai Glasgow Rangers di Steven Gerrard. Gli scozzesi sono attualmente in lotta per il titolo in Scottish Premiership mentre il QPR si trova al 9° posto in Championship, a -4 dalla zona playoff e guidati dal sogno di tornare in Premier League.

Miraggio che Taarabt potrebbe aiutare a rendere qualcosa di concreto, dato che nella stagione 2010/11 era riuscito a guidare i londinesi in Premier League con i suoi 19 goal.

Dopo aver indossato in Italia le maglie di Milan e Genoa, esperienze caratterizzate più da bassi che da alti, al Benfica Taarabt non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Per questo motivo, nonostante un contratto fino al 2020, una partenza destinazione Regno Unito potrebbe rivitalizzare il giocatore.

Non resta che vedere quali Rangers riusciranno a convincere i lusitani a lasciar partire il marocchino.