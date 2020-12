Svolta di Natale al PSG: esonerato Thomas Tuchel

Il tedesco non sarà più l'allenatore dei campioni di Francia. L'anno scorso è arrivato fino alla finale di Champions. Pochettino possibile successore.

Svolta natalizia in casa . La dirigenza ha deciso di esonerare Thomas Tuchel. La decisione sarebbe arrivata nella notte, dopo la vittoria di Mbappé e compagni per 4-0 contro lo .

Il tecnico ex guida il club da due anni e mezzo, vincendo due volte il campionato e portando la squadra in finale di lo scorso agosto. Ha vinto tutto in .

Attualmente il PSG si trova al terzo posto in campionato con 35 punti ed è qualificata come prima agli ottavi di Champions League.

I rapporti tra Tuchel e Leonardo sembravano già compromessi da diversi mesi, tra frecciatine e provocazioni legate al mercato nello scorso ottobre e al mancato acquisto di diversi giocatori voluti dal tecnico.

Sembrava essere stata raggiunta una tregua. Che, però, si è rotta alla vigilia di Natale. Leonardo ha deciso per l'esonero immediato.

La caccia al nuovo allenatore è aperta, ma sembra già esserci un candidato forte: secondo 'RMC', il nome di Mauricio Pochettino è il più forte. L'argentino sembra il primo candidato alla panchina dei vice-campioni d'Europa. Sarebbe già in Francia.