Strootman 'tira le orecchie' all'UEFA per la pronuncia olandese: "Seriamente?"

L'UEFA pubblica sul sito le pronunce dei nomi giocatori della nazionale olandese, ma Strootman non è d'accordo e tira le orecchie: "Seriamente?".

La lingua olandese non è per tutti, tra pronunce complicate e dittonghi particolari. Evidentemente, a sentire i commenti di Kevin Strootman, non è nemmeno per l'UEFA.

In ottica fase finale della , sul sito ufficiale del massimo organismo europeo calcistico è apparsa una 'guida alle pronunce' dei nomi e cognomi dei giocatori della nazionale olandese.

Qualcosa evidentemente non ha convinto l'ex centrocampista della , che su Twitter ha postato le pronunce secondo l'UEFA e mostrato un discreto disappunto con un laconico "seriamente?" accompagnato da emoji altrettanto poco convinte.

La perplessità di Strootman dice molto. E se lo dice un olandese, forse, c'è tendenzialmente da credergli...