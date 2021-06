L'attaccante congolese vittima di una truffa architettata dai suoi vecchi agenti: il comunicato dello Stoccarda svela tutta la verità

Silas Wamangituka ha svelato la sua vera identità. L'attaccante dello Stoccarda ha rivelato di essere stato vittima di una truffa architettata dai suoi vecchi agenti. Il calciatore, che in questa stagione ha realizzato 11 reti e 5 assist in 25 presenze con la maglia dello Stoccarda in Bundesliga, in realtà si chiama Silas Katompa Mvumpa e ha 22 anni, e non 21.

Dopo i dubbi sollevati dal quotidiano francese 'L'Equipe' sulla reale identità dell'ex attaccante del Paris FC, lo Stoccarda ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha spiegato la situazione del calciatore. Il club teutonico ha confermato la volontà di sostenere il giovane congolese in questa vicenda.

"L'attaccante Silas Wamangituka ci ha recentemente svelato di essere stato vittima dei suoi ex agenti e che Wamangituka non è il suo vero nome. Grazie al supporto del club, Silas ha voluto fare chiarezza nelle ultime settimane e ha ricevuto la documentazione ufficiale da parte della Repubblica Democratica del Congo. Ora il ragazzo vorrebbe comunicare alle autorità tedesche tutti i dettagli e le discrepanze con l'identità precedente. Lo Stoccarda è in contatto con la federazione tedesca. Il club è al fianco del calciatore e vuole che la situazione sia chiarisca in maniera trasparente".

A confermare la posizione dello Stoccarda le parole del direttore sportivo Sven Mislintat:

"Silas resta il giocatore e la persona che è entrata nei nostri cuori da quando è arrivato in questo club. In questa vicenda lui è la vittima e di conseguenza lo sosterremo".

Silas Katompa Mvumpa, che fino ad ora ha giocato con documenti falsi, ha spiegato la sua versione dei fatti ai canali ufficiali della società tedesca: