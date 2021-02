Corner 'negato' nel finale con il Milan: la Stella Rossa lo batte in allenamento

In allenamento la squadra serba ha battuto il calcio d'angolo che l'arbitro non ha fatto battere agli uomini di Stankovic nella partita di San Siro.

Giovedì sera la Stella Rossa è stata eliminata dall'Europa League per mano del Milan, con un pareggio per 1-1 che, unito al 2-2 dell'andata, ha costretto i serbi all'eliminazione. Non senza recriminare.

Il fischio finale dell'arbitro è infatti arrivato mentre la squadra di Dejan Stankovic si apprestava a battere un corner. Il tempo, comunque, sembrava essere già scaduto. Tanto che, dopo le prime proteste, il tecnico non è più tornato sull'episodio nel post-gara.

La Stella Rossa però non ha dimenticato quel corner negato. E, ironicamente, se lo è ripreso in una maniera molto curiosa e simpatica. In allenamento.

Nella sessione di venerdì, infatti, lo stesso Stankovic si è incaricato di battere un corner con tutti i suoi giocatori in area. E dopo il goal hanno ironicamente festeggiato tutti insieme.

Novu epizodu serijala ,,Zvezda TV” možete da pogledate na našem zvaničnom Jutjub kanalu: https://t.co/rVouXNVdIJ



🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/w7oxxsWNQL — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) February 26, 2021

Un modo molto particolare per celebrare un doppio turno in cui è mancato il risultato più importante, la qualificazione, ma sono arrivati due pareggi che hanno comunque reso orgoglioso Stankovic dei propri giocatori.