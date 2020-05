Stam in MLS, gaffe sulla foto dell'annuncio: l'ironia delle rivali

Il Cincinnati sbaglia la foto per l'annuncio di Jaap Stam come nuovo allenatore: le squadre della MLS ironizzano con alcuni meme.

Jaap Stam riparte dalla MLS, dove allenerà il Cincinnati: l'annuncio dell'ex difensore ha fatto però il giro del web per l'errore da parte della società americana, che ha pubblicato una foto errata. Immediate le repliche delle squadre rivali, che hanno ironizzato sulla questione.

Nella grafica dell'annuncio è stata usata infatti una foto con Tinus van Teunenbroek, team manager delle giovanili dell' : la somiglianza è notevole, ma l'errore non è sfuggito al mondo del web, che ha subito dato il via a una serie di meme per sottolineare la gaffe.

In primis le squadre rivali, che hanno replicato con una serie di ironici 'tweet' con altre improbabili somiglianze: da Jason Statham a 'mastro lindo', i club di si sono sbizzarriti nel dare il 'benvenuto' all'olandese.

Subito dopo il Cincinnati ha poi corretto il tiro con un nuovo 'tweet' e con la foto giusta di Stam, quando però la svista aveva già infiammato il web.