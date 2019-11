Squalificati Serie A: una giornata di stop per Bennacer e Calhanoglu

Sono tredici i giocatori squalificati, tutti per una giornata, in Serie A: tra essi Bennacer, Calhanoglu, Malinovskyi, Castrovilli e Pulgar.

Sono ben tredici i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo il dodicesimo turno del campionato di e ognuno di essi dovrà scontare un turno di squalifica.

Due coloro che dovranno fermarsi per una giornata a causa di espulsioni: Ruslan Malinovskyi dell’ (“Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”) e Alves Mateju del (“Doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”).

Paga un dazio pesante il che, a causa dei cartellini gialli rimediati contro la , nella prossima sfida con il non potrà contare su Bennacer e Calhanoglu.

Discorso analogo per , e che perderanno, rispettivamente contro , e , due elementi a testa: Castrovilli e Pulgar, Cionek e Tomovic e Rodrigo Becao ed Okaka.

Fermati inoltre Hernani del e Danilo del .

Di seguito l’elenco completo dei giocatori squalificati per il 13° turno del campionato di Serie A:

UNA GIORNATA:

MALINOVSKYI (ATALANTA)

MATEJU (BRESCIA)

HERNANI (PARMA)

BANI (BOLOGNA)

BENNACER E CALHANOGLU (MILAN)

CASTROVILLI E PULGAR (FIORENTINA)

CIONEK E TOMOVIC (SPAL)

DANILO (BOLOGNA)

RODRIGO BECAO E OKAKA (UDINESE)