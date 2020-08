Spezia-Chievo in diretta LIVE!

Ritorno della semifinale dei playoff di Serie B tra Spezia e Chievo: all'andata i veneti si sono imposti con le reti di Djordjevic e Segre.

SPEZIA-CHIEVO 3-0

Marcatori: 2' Galabinov, 50' Maggiore, 53' Nzola

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore (67' Mora); Gyasi, Galabinov, Nzola.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Leverbe, Rigione, Renzetti; Segre (60' Zuelli), Obi, Esposito (46' Garritano); Vignato (60' Morsay), Djordjevic, Ceter.

Arbitro: Abbattista

Ammoniti: Dickmann, Maggiore, Segre

IL RACCONTO LIVE DI SPEZIA-CHIEVO

67' - In campo Mora nello : gli fa spazio Maggiore, autore della rete del raddoppio.

60' - Doppio cambio nel : entrano Zuelli e Morsay, escono Segre e Vignato.

59' - Ammonito Segre nel Chievo: netta la trattenuta su Vitale nei pressi dell'area spezzina.

53' - GOAL DELLO SPEZIA! Nzola ha la meglio su Rigione, si presenta nuovamente davanti a Semper e questa volta lo supera con un morbidissimo lob mancino. 3-0!

50' - GOAL DELLO SPEZIA! Vitale tocca in area per l'inserimento di Maggiore, che da posizione defilata trova Semper impreparato: sinistro, palo e palla che entra in rete per il 2-0!

46' - Un cambio nell'intervallo per Aglietti: nel Chievo è entrato Garritano al posto di Esposito.

46' - Si ricomincia! Inizia la ripresa di Spezia-Chievo.

47' pt - Si chiude dopo due minuti di recupero il primo tempo del Picco. Risultato parziale: Spezia-Chievo 1-0. In questo momento, veneti in finale e liguri eliminati.

43' - Altra chance monumentale per lo Spezia: Nzola si presenta solissimo davanti a Semper, temporeggia, calcia col sinistro ma trova la deviazione in angolo con le dita del portiere del Chievo.

31' - Grande occasione per lo Spezia, a un passo dal 2-0: cross di prima intenzione di Matteo Ricci per l'inserimento di Maggiore, il cui colpo di testa ravvicinato viene parato in due tempi da Semper.

18' - Ammonito anche Maggiore, che ha commesso fallo proprio su Dickmann.

9' - Dickmann interviene in netto ritardo su Terzi e Abbattista estrae il giallo. Prima ammonizione dell'incontro.

2' - GOAL DELLO SPEZIA! Cross da destra di Bartolomei e perfetto colpo di testa di Galabinov. Al Picco è già 1-0. Alla formazione di Vincenzo Italiano serve ora un'altra rete, senza subirne, per andare in finale.

1' - Partiti! Inizia Spezia-Chievo.

Le formazioni ufficiali di Spezia-Chievo:

