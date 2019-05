SPAL, con 6 trasformazioni su 6 Petagna è il miglior rigorista d'Europa

Glaciale dagli undici metri, Andrea Petagna è il miglior rigorista d'Europa in questa stagione: 6 rigori realizzati su 6 per la gioia della SPAL.

Il rigorista più preciso d'Europa? Ce l'abbiamo noi. Con una percentuale del 100%, addirittura. Si tratta di Andrea Petagna, attaccante della , che gran parte delle proprie fortune nella stagione più prolifica della carriera le ha collezionate proprio dal dischetto.

15 le reti in campionato dell'ex atalantino, quando alla conclusione mancano ancora due giornate. Di queste, 6 sono arrivate proprio su calcio di rigore. Nulla di strano, apparentemente: e invece no, perché come rivela Opta nessuno, nei 5 maggiori campionati europei, è riuscito a trasformare in goal ogni tentativo dagli 11 metri.

Petagna dall'inizio del campionato ha trafitto nello specifico: Robin Olsen ( , sia nella gara d'andata che in quella di ritorno), Andrea Consigli ( ), Thomas Strakosha ( ), Bartlomiej Dragowski ( ) e Alex Meret ( ).

Insomma: 6 tiri, 6 goal. Anche col brivido, come quando proprio Meret domenica scorsa ha rischiato di parare la sua conclusione, ma pur sempre goal. 100% di precisione dal dischetto. Una media altissima che nessuno, né in né in Europa, è riuscito a tenere.

Qualcuno ha segnato più rigori di Petagna da agosto a oggi: in Premier League Milivojevic e Pogba (10 e 7 rispettivamente) e in Pepé. Tutti, però, hanno sbagliato almeno un'esecuzione. L'attaccante biancazzurro no: sempre a segno. E se la SPAL si è portata a casa una tranquilla salvezza, il merito è anche della sua precisione estrema.