Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Los Angeles Stadium

Spagna-Austria si giocherà il 2 luglio 2026 alle 15:00 EST (20:00 GMT).

La Spagna, campione del mondo 2010, affronta l’Austria nei sedicesimi.

La Spagna, campione del mondo 2010, è favorita contro un’Austria che torna ai Mondiali per la prima volta dal 1998 e cerca la fase a eliminazione diretta. In palio c’è un ottavo contro Portogallo o Croazia.

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Come ci sono arrivate Spagna e Austria

La Spagna di Luis de la Fuente ha rispettato i pronostici: tre partite, sette punti, zero gol subiti. Dopo il 4-0 all’Arabia Saudita e l’1-0 all’Uruguay, il 0-0 con la modesta Capo Verde ha solo confermato l’imprevedibilità del torneo. Nessuna delle vincitrici del 2006, 2010 e 2014 (Italia, Spagna e Germania) ha superato un turno ad eliminazione diretta dopo il trionfo. La Roja proverà a invertire la tendenza.

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L’Austria torna in Coppa del Mondo dopo 72 anni

Il loro percorso è stato drammatico: nell’ultima giornata del Gruppo J, contro l’Algeria, serviva un pari e lo hanno ottenuto 3-3 al 94’ grazie a Kalajdzic. Le altre due gare, vinte 3-1 sulla Giordania e perse 2-0 con l’Argentina, confermano l’altalena di risultati. L’Austria torna agli ottavi di un Mondiale per la prima volta dal 1954.

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La Spagna punta sull’influenza del Barcellona, sulla coesione e su Yamal

La giovane stella del Barcellona Lamine Yamal è stato gestito con cautela: 19 minuti contro Capo Verde, 45 (con gol) contro l’Arabia Saudita e 76 contro l’Uruguay. Nico Williams, ventitreenne dell’Athletic Bilbao, è out per infortunio, quindi Yamal potrebbe partire titolare. Il talento blaugrana è uno degli otto giocatori del Barça presenti nel gruppo spagnolo.

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L’Austria punta sui veterani

Tutto ruota attorno a Marcel Sabitzer, che con la maglia del Dortmund ha raggiunto la sua 100ª presenza in Nazionale contro l’Argentina. L’ex regista dell’RB Lipsia è il fulcro del gioco di Ralf Rangnick e sarà affiancato dall’altro veterano Marko Arnautovic, che vanta 134 presenze in Nazionale.

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Probabili formazioni

Spagna (4-3-3)

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino.

Austria (4-2-3-1)

Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart, Philipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

Statistiche chiave e uomini pericolosi

Mikel Oyarzabal, colonna della Real Sociedad, ha partecipato a tre dei cinque gol della Spagna nel torneo (2 reti, 1 assist) e ne ha firmati 22 nelle ultime 15 da titolare.

In cinque delle ultime sei gare dell’Austria si sono segnati più gol nel secondo tempo che nel primo.

L’Austria non mantiene la porta inviolata da 12 gare di Coppa del Mondo, dal 1982.

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La rosa della Spagna conta 26 giocatori

Portieri: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcellona).

Difensori: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcellona), Pau Cubarsi (Barcellona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcellona), Gavi (Barcellona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Attaccanti: Yeremy Pino (Crystal Palace), Victor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcellona), Lamine Yamal (Barcellona), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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La rosa di 26 giocatori dell’Austria

Portieri: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salisburgo), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň).

Difensori: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Brema), Philipp Lienhart (Friburgo), Philipp Mwene (Magonza), Stefan Posch (Magonza), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia).

Centrocampisti: Christoph Baumgartner (RB Lipsia), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Monaco), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Lipsia), Romano Schmid (Werder Brema), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Lipsia), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Attaccanti: Marko Arnautovic (Stella Rossa di Belgrado), Michael Gregoritsch (Augusta), Sasa Kalajdzic (LASK).

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Notizie sulle squadre e formazioni

Luis de la Fuente non ha ancora annunciato la formazione titolare e non risultano infortuni o squalifiche per la Spagna. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d’inizio.

Ralf Rangnick non ha ancora confermato la formazione dell’Austria e non ci sono notizie di infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

La Spagna arriva a questa gara con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque. Nell’ultima uscita ha battuto 1-0 l’Uruguay ai Mondiali grazie al gol di Alex Baena; prima ancora aveva dominato 4-0 sull’Arabia Saudita. In totale, in queste cinque gare, ha segnato nove reti e subito solo due, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

Storia degli scontri diretti

L’ultima sfida, un’amichevole del novembre 2009, ha visto la Spagna vincere 5-1 in Austria. In precedenza la Spagna aveva vinto 4-0 in Spagna nelle qualificazioni Mondiali del settembre 2001. L’unico pareggio è datato ottobre 2000: 1-1 a Vienna nella stessa campagna di qualificazione. In tre incontri la Spagna ha vinto due volte e pareggiato una, segnando dieci gol contro i tre dell’Austria.

Classifica

La Spagna ha chiuso al primo posto nel Gruppo H, l’Austria al secondo nel Gruppo J.