Sorteggio ottavi Champions League: fasce e squadre qualificate

Ecco tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale di Champions League divise in fasce per il sorteggio di Nyon.

Si è conclusa la fase a gironi di Champions League, con 16 squadre qualificate agli ottavi di finale. Inter e Napoli non ce l'hanno fatta, a rappresentare l'Italia ci saranno Juventus e Roma.

Ora lo sguardo è rivolto alla fase ad eliminazione diretta e dunque al sorteggio che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi di finale, in programma tra febbraio e marzo. La Juventus ci arriva da prima del girone, mentre la Roma si trova in seconda fascia.

FASCE SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

PRIMA FASCIA: Borussia Dortmund, Barcellona, PSG, Porto, Bayern, Manchester City, Real Madrid, Juventus

SECONDA FASCIA: Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Ajax, Lione, Roma, Manchester United

Tante big d'Europa in prima fascia, con Borussia Dortmund e Porto uniche vere sorprese rispetto alle previsioni e per questo ipotesi più suggestive per la Roma. Diverse insidie in seconda fascia: la Juventus rischia un accoppiamento scomodo con Atletico Madrid, Tottenham o Liverpool.

SORTEGGIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si terrà a Nyon lunedì 17 dicembre alle ore 12. Gli accoppiamenti della partite saranno generati dagli incroci tra una squadra di prima fascia e una di seconda fascia. Negli ottavi di finale non saranno ancora possibili sfide tra squadre della stessa nazionalità e chiaramente dello stesso girone.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Sarà possibile assistere al sorteggio in diretta tv su Sky, canale Sky Sport Uno, oltre che in streaming tramite SkyGo (per gli abbonati Sky) o attraverso il sito ufficiale della UEFA su pc, tablet e smarphone. Anche Goal vi proporrà una diretta testuale dell'evento di Nyon.